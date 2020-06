Uma ação conjunta de enfrentamento ao novo coronavírus acontece nesta quinta-feira (18) em 29 municípios mineiros. Desencadeada pelas guardas civis das cidades, o "Dia D" contra a doença terá distribuição de álcool em gel e máscaras, entrega de folhetos com dicas de prevenção e fiscalização de estabelecimentos comerciais.

De acordo com o comandante Levi Sampaio, da Guarda Civil de Contagem, o objetivo é fechar o cerco contra a Covid, de forma preventiva. "Combinamos que, num primeiro momento, vamos orientar, quando necessário, para que o estabelecimento possa sanar o problema e voltar a funcionar em conformidade com a legislação".

Segundo Sampaio, no dia 16, comandantes das guardas se reuniram para traçar estratégias. "Em vários pontos destes municípios serão montadas barreiras sanitárias. Haverá ênfase na orientação de pedestres em grandes centros comerciais, para que as pessoas respeitem o distanciamento social, mostrando a importância do uso da máscara para se proteger do vírus" destacou.

Confira abaixo as cidades que recebem a operação nesta quinta:

Andradas

Barbacena

Belo Horizonte

Betim

Buritizeiro

Campos Gerais

Congonhas

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Itabirito

Itajuba

Itatiaiuçu

Juiz de Fora

Juvenilia

Lagoa da Prata

Mariana

Mato Verde

Morada Nova

Nova Lima

Nova Serrana

Ouro Preto

Pedro Leopoldo

Ribeirao das Neves

Rio Acima

Santa Luzia

Sao Jose da Lapa

Sao Sebastiao do Paraiso

Sete Lagoas

Tres Pontas

Leia também:

Arquidiocese lista como será o retorno das missas presenciais em Minas; confira normas

Coronavírus já matou em 52 bairros de BH; veja a lista dos locais com óbitos