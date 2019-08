Durante o curso de formação, guardas civis passam por aulas de primeiros socorros, para estarem preparados em qualquer tipo de emergência que possa aparecer no cotidiano do trabalho. E as surpresas realmente chegam. Na manhã desta sexta-feira (23), os guardas municipais de Contagem Fernando Caetano e Alexandre Magno Botelho viveram a emoção de ajudar uma bebê a nascer, antes que a mãe conseguisse chegar ao hospital.

Quando a bolsa de Ruth, de 20 anos, estourou, ela e o marido chamaram por um vizinho, que é motorista de aplicativo, para que os levassem à maternidade. Mas, ao perceber que a menina estava nascendo, o motorista fez sinal para uma viatura da Guarda Municipal que passava por ele, na região da Várzea das Flores.

Com a sirene ligada, a viatura foi abrindo caminho para que o carro chegasse até a UPA Sede. Mas ao chegar à porta do hospital, os dois guardas viram que não dava tempo de dar entrada no pronto-atendimento. Tiveram de ajudar Ana Laura a vir ao mundo ali mesmo, no banco de trás do veículo.

“Foi muito gratificante ter auxiliado no nascimento da Ana Laura. Tive experiências marcantes em outras ocorrências, mas não tinha passado por isso ainda. Foi uma honra ter ajudado nesse momento tão importante para a família. É algo que vou levar para toda a minha vida”, contou o guarda Fernando Caetano.

Segundo ele, o pai da criança já contou que mãe e bebê passam bem e talvez já tenham alta do Centro Materno Infantil neste sábado (24).

De acordo com a Prefeitura de Contagem, Ana Laura nasceu com 3,6 quilos e 46 centímetros de tamanho. Esta foi a segunda vez em que guardas civis do município da Região Metropolitana de Belo Horizonte ajudaram em um parto.

