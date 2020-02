Um homem de 57 anos foi preso em sua residência com 55 barras de maconha e três porções de cocaína na noite dessa quarta-feira (5), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma espingarda foi apreendida.

À Polícia Militar, o homem afirmou que recebia uma parte das drogas como pagamento por ser o guardião do material ilícito, que seria de propriedade do 'Véio', um presidiário da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na mesma região.

Os militares chegaram à casa do autor por volta das 22h30 após terem recibo uma denúncia anônima sobre o caso. No local, na rua Simonésia, altura do número 420, no bairro Industrial São Luiz, a PM teve a entrada liberada pelo morador, que de pronto informou que possuía uma espingarda calibre 28. Ele argumentou que usava a arma para a própria defesa.

Durante vistoria à residência, foram encontradas as drogas, além de dois cartuchos de calibre 28. Todo o material foi apreendido e o homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Betim.