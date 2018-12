O contribuinte que vai antecipar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Belo Horizonte já pode retirar a guia do imposto pela internet. O documento, com vencimento em 21 de janeiro, já traz a incidência do desconto de 5% sobre as duas parcelas antecipadas ou a quitação integral do imposto efetuado até essa data.

Quem optar pelo parcelamento sem desconto, em até 11 parcelas, de fevereiro a dezembro, deve aguardar o envio das guias mensais, com vencimento todo dia 15, ou emiti-las a partir do dia 1º de cada mês.

Para 2019, os valores foram reajustados em 3,86%, que corresponde ao índice nacional de preços ao consumidor amplo especial. O imóvel que estiver avaliado com IPTU até R$ 64.095,85 e for de uso exclusivamente residencial estará automaticamente isento.

Atendimento ao contribuinte

Para o esclarecimento de dúvidas e abertura de processo de revisão de lançamento do IPTU, o atendimento deve ser feito no BH Resolve, que fica na avenida Santos Dumont, 363, no Centro, entre os dias 2 de janeiro e 1º de fevereiro.

O horário é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O atendimento pode ser agendado no portal da Prefeitura ou pelo PBH APP.