Uma passagem meteórica, mas que deixou saudade no torcedor atleticano. Assim podem ser traduzidos os três meses do zagueiro Nico Otamendi pelo alvinegro. Em 2014, ele foi contratado para substituir o lesionado Emerson e aproveitou para se adaptar à Cidade do Galo, que seria utilizada pela Seleção Argentina durante a Copa do Mundo daquele ano, disputada no Brasil.



Com 19 jogos e um gol anotado, o argentino estreou três dias depois da contratação, nada mais nada menos contra o Cruzeiro, maior rival atleticano. A partida acabou com empate sem gols.



A despedida do atual defensor do Manchester City, da Inglaterra, aconteceu há exatos seis anos, na vitória mineira por 2 a 1 sobre o Santos, em partida disputada em Cuiabá. Naquele duelo, o atacante André, ex-Peixe, foi o autor dos tentos do Galo.