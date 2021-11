Diante da suspeita de um caso da variante Ômicron do coronavírus em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse, durante visita a obras no Conjunto Habitacional Santa Lúcia, na região Centro-Sul da capital, na manhã desta terça-feira (30), que o executivo municipal está acompanhando o caso, que é um perigo eminente, mas que não é para pânico.

"O problema é juízo, há um perigo eminente, tá todo mundo estudando, não é para pânico, estamaos fazendo o acompanhamento total. Os números estão controlados", disse o prefeito afirmando que a prefeitura fará o possível para o vírus, caso se confirme o caso, não se espalhe.

Questionado sobre eventos privados no réveillon, o prefeito alertou para os perigos ainda presentes nesse tipo de encontro, mas não descartou a realização de festas em clubes e casas de show.

"Vamos esperar o contato de donos para tomar alguma atitude. Ninguém proíbe ninguém de sair de casa, mesmo no pico da pandemia a prefeitura apenas pediu isso. Não acredito que os responsáveis vão querer patrocinar um risco para a população", comentou.

Comemoração atleticana

O prefeito citou a chance de grandes aglomerações na cidade já nesta terça-feira, quando o Atlético pode se sagrar campeão brasileiro sem entrar em campo. "A prefeitura não impede nada. O Atlético veio até nós e conversamos sobre isso", explicou.

Diversos grupos de atleticanos se organizam para festejar a conquista na Savassi, região Centro-Sul da capital, conhecida pela quantidade e diversidade de bares. O prefeito, por outro lado, ainda não confirmou que o evento vai acontecer, mas sugeriu o Mineirão.

"Nós vamos decidir o que for melhor, mesmo eu achando que há lugares melhores, como a Esplanada do Mineirão, que é mais aberta e pode funcionar melhor para isso. Espero que seja uma festa apolítica, e esse tipo de evento se aplica a todas as torcidas, seja Atlético, Cruzeiro ou América. Claro, sendo a festa do Atlético, para mim é a mais gostosa", finalizou.

