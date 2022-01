Há vagas para psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais. O processo de contratação desses profissionais começou nesta quinta-feira (20), com a publicação do edital de seleção da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) no Diário Oficial de Minas Gerais.

O psicólogo terá de acompanhar o ambiente escolar e participar do processo pedagógico sem realizar uma atuação clínica. Já o assistente social deverá garantir orientações para a comunidade escolar quanto ao respeito e clareza dos direitos e deveres individuais e coletivos, com foco na melhoria das relações de ensino e aprendizagem.

Serão contratados 460 profissionais, que irão atuar no reforço do trabalho de desenvolvimento educacional dos estudantes e no processo de mediação e melhoria das relações com a comunidade escolar, em núcleos espalhados por todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

Cada núcleo contará, com, no mínimo, um psicólogo e um assistente social. A quantidade de profissionais será definida de acordo com o número de escolas estaduais localizadas no município. Os contratos terão a duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

As Superintendências Regionais de Ensino serão as responsáveis por organizar a implementação dessas unidades, de acordo com a necessidade de atendimento. Serão priorizadas as cidades cujas escolas e regionais tenham mais registros de situações de violação de direitos dos estudantes na rede estadual de ensino.

Nas unidades de atuação de psicologia e de serviço social serão desenvolvidas ações que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas educacionais, além de orientar a equipe gestora na mediação de conflitos.

Os candidatos vão enfrentar um Processo Seletivo Simplificado, composto por duas etapas de caráter classificatório e eliminatório, conduzidas por uma comissão composta por servidores da SEE/MG. A primeira será dividida em duas fases: análise do requisito de contratação e análise das informações curriculares. Já a segunda será de entrevista técnico/comportamental.

O período de inscrição e envio da documentação será de 28/1 a 3/2. O cadastro deverá ser realizado, exclusivamente, pela internet.

