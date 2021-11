O site da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) sofreu um ataque de hackers na manhã desta quarta-feira (3). No lugar do portal, o invasor inseriu uma tela com fundo de cor preta, uma imagem de um desenho de estilo oriental e a identificação do criminoso: ch1ck3n sadmenes1996.

A plataforma ficou indisponível para os usuários, que não conseguiram acesso às informações do Legislativo, como notícias, vídeos e agenda de audiências, até esta tarde.

Conforme o Legislativo, até o momento, não se sabe se houve algum dano ou prejuízo para os usuários do portal.

Um boletim de ocorrência será registrado na polícia para investigar o caso.

Leia mais:

Inmet alerta para chuvas fortes de até 60 mm em 56 cidades mineiras até esta quinta; confira lista

Quase metade dos municípios mineiros não sabe informar se estudantes têm acesso à internet