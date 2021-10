Não vai ter “doces ou travessuras” neste Halloween? Mas que tal incrementar o cardápio deste domingo (31) com opções de aperitivos para a data não passar em branco?

A Liv Up, foodtech de comida natural, preparou duas receitas para “arrepiar” a celebração com a família e os amigos. Confira!

PIMENTÃO ASSOMBRADO

Ingredientes:

4 pimentões amarelos médios

Para o recheio vegetariano:

500 gramas de queijo ricota

200 ml de leite integral

Azeite de oliva extravirgem a gosto

Sal refinado a gosto

Manjericão a gosto

Para o recheio de carne moída:

500 gramas de carne moída

1/2 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal e especiarias a gosto

Modo de preparo do patê de ricota:

1. Esquente o leite até levantar fervura.

2. Em um liquidificador ou mixer, adicione a ricota, o leite quente, o azeite e o sal ao mesmo tempo. Bata até formar uma pasta.

3. Logo depois, acrescente as folhas de manjericão e no modo pulsar, triture as folhas cuidadosamente.

4. Leve para geladeira por uma hora para firmar.

Modo de preparo do recheio de carne moída:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a carne por cinco minutos ou até mudar de cor. Junte a cebola, o alho, sal e especiarias e refogue até a carne ficar douradinha. Retire do fogo e finalize com o cheiro-verde.

Montagem:

Corte a tampa dos pimentões. Em seguida, faça cortes no centro do pimentão com os formatos dos olhos e da boca. Reserve.

Preaqueça o forno a 180°C.

Recheie os pimentões e sirva em seguida.



ABÓBORA FAKE PARA PETISCAR

Ingredientes:

250 gramas de tomate grape

200 gramas de damascos desidratados

100 gramas de amêndoas

100 gramas queijo provolone em cubinhos

15 torradinhas

50 gramas de jabuticaba

3 colheres (sopa) de geleia de amora

80 gramas de frutas secas ou uvas passas

2 cenouras médias cortadas em palitos

Modo de preparo:

Use uma tigela, tábua ou forma redonda como base para a montagem.

Comece por uma das laterais, então vá seguindo o desenho com os ingredientes.

O importante é que os olhos, nariz e sorriso sejam preenchidos com comidinhas da mesma cor para formar o desenho.

Sirva com seus molhos favoritos!

