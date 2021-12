A equipe da aeronave do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, foi deslocada por quatro vezes, desde a última quarta-feira (8), para realizar o transporte de pacientes graves que estavam “ilhados”, devido às chuvas que caíram nos últimos dias no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com a corporação, três pessoas tiveram que fazer hemodiálise e não podiam se deslocar porque estavam em locais sem acesso terrestre. As chamadas foram feitas nos municípios de Itaobim, Santa Maria do Salto e Águas Formosas. Eles foram encaminhados até uma unidade de saúde, em Itaobim.

Além destes três casos, uma quarta pessoa teve que ser transferida com a ajuda do Arcanjo. A paciente, que teve traumatismo craniano, estava em Monte Alto, distrito de Rio do Prado, e foi encaminhada para tratamento em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

