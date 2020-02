A Fundação Hemominas faz uma chamada para o comparecimento de doadores voluntários de sangue, fidelizados ou não, em todas as regiões do estado. Foi registrada uma queda nos estoques do grupo sanguíneo O (negativo e positivo).

Hemoninas necessita de doações de sangue O (negativo e positivo) Hemoninas necessita de doações de sangue O (negativo e positivo)



É necessário que a situação seja normalizada para que a Hemominas possa manter o número estratégico de bolsas de sangue em Minas Gerais e, assim, atender à demanda de pacientes.



A Fundação mantém um Gabinete de Crise, grupo responsável por traçar ações estratégicas para a adequação do estoque em períodos de possível queda de comparecimento de doadores e aumento da demanda transfusional, como o Carnaval. Esse Gabinete vem trabalhando de forma intensiva na coordenação e gestão do estoque de hemocomponentes, visando à manutenção do atendimento à população.



Para doar sangue:



Para informações sobre os critérios para doação de sangue, clique aqui.



Agende sua doação:



Para sua comodidade, a doação pode ser agendada on-line ou pelo MGapp. Com o agendamento, o cidadão ajuda a distribuir as doações ao longo do horário de atendimento da unidade e pode diminuir o tempo de espera para efetuar sua doação.



Leia mais:

Guerra contra o sarampo: 1ª etapa da campanha de vacinação começa hoje visando crianças e jovens

Quase 130 milhões de camisinhas serão distribuídas de graça em todo o país até o Carnaval