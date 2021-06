Hidratar a pele, seja do corpo ou do rosto, é o principal cuidado com a pele no inverno. A baixa umidade do ar e a diminuição da transpiração corporal nesta época do ano fazem com que a pele fique ressecada.

O banho mais quente nos dias frios é o principal causador dessa condição, uma vez que reduz a oleosidade natural do corpo, destaca a esteticista Lilian dos Santos Oliveira, coordenadora do curso de Cosmética e Estética das Faculdades Promove.

“Passar um óleo vegetal antes do banho, evitar o uso de bucha e passar o creme hidratante ainda com o corpo úmido, aproveitando o vapor do chuveiro quente ajudam na hidratação”, aconselha.

Uma outra região que resseca muito nos dias frios são os pés. Para evitar as rachaduras é preciso usar um esfoliante pelo menos duas vezes por semana e um hidratante diariamente.

O cabelo também sofre com o inverno. Não lavar as madeicas com água muito quente e usar shampoos mais hidratantes podem deixar os fios mais saudáveis, segundo a coordenadora do curso de Cosmética e Estética das Faculdades Promove.

Acompanhe a entrevista na íntegra.