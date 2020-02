Um homem morreu, na tarde desta segunda-feira (17), após se envolver em um grave acidente de trânsito na BR-381. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um Fiat Uno Mille Way que bateu de frente com um caminhão. Com o impacto da colisão, o rapaz foi arremessado do carro.

O caso aconteceu na altura do km 409, em Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os militares foram acionados logo após a batida, mas a vítima já estava sem vida. Conforme testemunhas, parte da massa encefálica do homem ficou exposta na pista.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e, logo após os trabalhos de praxe, o corpo será removido pelo rabecão até o Instituto Médico-Legal (IML) mais próximo.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem se houve mais vítimas na batida.

Trânsito

Por causa do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve que interditar parcialmente um trecho da rodovia. No sentido Belo Horizonte, o tráfego de veículo foi desviado pela pista nova. Já no sentido vitória, há grande retenção devido ao fechamento da rodovia.