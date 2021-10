Um homem de 32 anos foi assassinado com um tiro no peito na madrugada deste sábado (2) em Belo Horizonte. O crime aconteceu dentro da Ocupação Fidel Castro, no bairro Novo das Indústrias, região do Barreiro. A companheira da vítima foi baleada na perna, mas sobreviveu.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher relatou que o casal foi surpreendido, dentro do barracão em que morava, por três homens armados que efetuaram disparos contra os dois.

Ainda segundo a vítima, um dos autores do crime é conhecido como uma liderança do tráfico de drogas na região.

A moradora disse aos militares que o possível motivo do ataque seria a oposição dela e do marido ao estabelecimento de um ponto de venda de entorpecentes em um bar que seria montado na casa de uma vizinha.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu no local do crime e encaminhou a mulher para atendimento no Hospital João XXIII. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML).

