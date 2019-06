Um homem foi assassinado com vários tiros dentro de uma igreja nesta quarta-feira (5), em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 33 anos, foi encontrada caída no imóvel, que fica no bairro Brasília, atingida por disparos na cabeça. Ele tinha passagens na polícia por roubo, tráfico de drogas e cárcere privado.

Segundo testemunhas, o rapaz havia se mudado para o bairro há poucos dias. Ele morava no bairro Mangueiras, no Barreiro, e já teria sido vítima de uma tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com essa testemunha, os suspeitos estavam em um Fiat Brava, que foi abandonado após o crime. No carro, os policiais encontraram uma touca ninja. Os autores foram vistos entrando em um Fiat Palio de cor prata e fugiram no sentido BR-040.

Na casa da vítima, que foi alvejada por disparos no portão, a PM apreendeu uma pistola 9 milímetros de fabricação israelense e uso restrito, carregada com 17 cartuchos. A mulher do homem que morreu, de 29 anos, foi presa na residência por causa da arma.

O corpo da vítima foi levado para IML de Betim, na Grande BH. A Polícia Civil vai apurar as causas do crime.

A PM fez rastreamento, mas até o momento ninguém foi preso.