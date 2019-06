Parece enredo de filme, mas é a realidade. Um homem foi finalmente preso após passar-se pelo irmão (que acreditava não ter passagem pela polícia); ter atacado um policial, que acabou atirando na própria mão; e ser defendido pelo pai, que foi baleado e faleceu. O caso aconteceu em uma delegacia, na noite dessa quinta-feira (6), na Grande BH.

Segundo informações do Major Alexandre, da Polícia Militar, a corporação realizava uma blitz na estrada de zona rural que dá acesso ao bairro Lagoinha de Fora, em Lagoa Santa. Por volta das 20h, o passageiro de um dos veículos abordados foi detido por ter contra si um mandado de prisão em aberto.

Sua detenção não foi fácil: ao receber a voz de prisão, o homem, de 30 anos, forte e violento, reagiu com desespero. Cinco militares se uniram e conseguiram algemar o suspeito, no chão. Ele foi levado para a central de flagrantes mais próxima, no Morro Alto, em Vespasiano. Antes, porém, todos passaram em um hospital para fazer curativos, já que a abordagem terminou com ferimentos leves e escoriações no detido e nos próprios militares.

Na delegacia, a polícia apurou que o homem não era quem dizia ser. Segundo a PM, ele - que tem registro policial por tentativa de homicídio e por tráfico de drogas - fingiu ser o irmão, homem que teoricamente estaria criminalmente limpo.

Acontece que o irmão também tinha um mandado em aberto, motivo pelo qual foi feita a detenção. A troca de identidades foi confirmada pelo pai dos suspeitos, que compareceu à delegacia.

Em determinado momento, enquanto aguardavam pelo atendimento da delegada, o homem se soltou da algema presa à parede e atacou um militar que estava na porta, para conseguir fugir. O pai, que tinha 57 anos e era ex-presidiário por homicídio consumado e tráfico de drogas, pulou em cima de outro militar, imitando o filho.

Nesse momento, um terceiro militar, Cabo Alves, de 32 anos, ordenou que ambos liberassem os PM's. Sua solicitação foi negada e o homem conseguiu pegar a arma de um dos militares e a direcionou contra o atirador, que reagiu, acertando o senhor de 57 anos, o seu filho, de 30, e à própria mão.

Todos foram levados para atendimento médico no Hospital Risoleta Neves. No entanto, o pai não resistiu e morreu. Já o seu filho, de 30 anos, passou por cirurgia e não corre risco de morrer. Já Alves segue em observação: o tiro atingiu tendões e há risco de perda dos movimentos da mão.