Um homem de aparentemente 35 anos foi encontrado morto na noite desse sábado (9) às margens do Anel Rodoviário, no bairro Madre Gertrudes, região Oeste de Belo Horizonte. O corpo estava em uma valeta usada para troca de óleo em uma oficina mecânica.

A Polícia Militar foi acionada após pessoas avistarem dois homens arrastando o cadáver pela via. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo na valeta. Um rastro de sangue foi formado pelo arrastar do homem, que, segundo a PM, morreu em frente ao número 34 da avenida Sideral, onde havia uma enorme poça de sangue.

Analisando imagens de câmeras de segurança, os policiais viram o momento em que dois homens arrastavam a vítima. Os autores ainda não foram identificados.

A perícia esteve no local e não encontrou ferimentos de arma de fogo no corpo, portanto, a desconfiança é de que o homem tenha morrido após levar uma pancada. Não foi possível identificar o rapaz, já que, de acordo com a PM, ele não estava com seus documentos e nem era conhecido por nenhuma das testemunhas.

A Polícia Civil informou que o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa vai investigar o caso.