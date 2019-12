Um corpo queimado e amordaçado foi encontrado às margens da BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da manhã desta quinta-feira (26). A vítima, que ainda não foi identificada, tinha seis perfurações no tórax, feitas possivelmente por faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem encontrado morto é negro, alto, magro, de cabelos curtos, possivelmente com idade entre 17 e 22 anos. Ele estava com uma camisa vermelha e uma bermuda de estampa azul clara.

Ao lado do corpo, foi encontrada uma garrafa plástica com cheiro de gasolina, que pode ter sido usada no crime. O corpo foi localizado próximo à Mata das Abóboras e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia de Contagem.

