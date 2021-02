Um homem de 33 anos foi esfaqueado nas costas e morreu após um desentendimento por um rádio no Centro de Belo Horizonte, nessa terça-feira (2). O autor do crime está desaparecido.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito do crime, de 30 anos, tiveram duas brigas pela manhã, no encontro entre as ruas Guarani e Tupinambás, devido ao suposto furto de um rádio.

O primeiro conflito, relatado pela vítima que acabaria sendo esfaqueada mais tarde, teve início porque o autor do crime teria tentado extraviar o aparelho de som do homem de 33 anos.

Ele foi até a sede da 6a Companhia, onde registrou o caso em boletim de ocorrência. Em seguida, os agentes acompanharam o homem até o suposto autor do crime para apurar as alegações.

Em defesa, o autor afirmou que, na verdade, a discussão começou porque a vítima havia tentado vender um rádio sem demonstrar a procedência do mesmo. A PM pediu que os envolvidos apresentassem o aparelho, mas isso não ocorreu. Ambos foram liberados.

Após a saída dos militaresa, porém, a vítima retornou ao ponto onde estava o outro homem e eles iniciaram nova briga. Nesse momento, conforme foi apurado posteriormente nas imagens feitas pelas câmeras de monitoramento, o autor pegou uma faca e atingiu a vítima, nas costas.

A vítima, de 33 anos, foi prontamente encaminhada para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em estado grave. Com dificuldade, ela relatou que havia sido esfaqueada pelo homem do rádio.

Com o histórico do caso em mãos, os militares iniciaram as buscas pelo suspeito. Durante as diligências, os agentes foram ao endereço do autor do crime - um hotel, na rua Guarani. Lá, encontraram uma faca, que pode ter sida utilizada na agressão.

Além disso, eles se deslocaram até a residência da ex-esposa do homem de 30 anos, localizada no bairro Milionários, no Barreiro. Lá, a mulher relatou que mantém medida protetiva contra o ex-marido devido a agressões sofridas no passado.

Mais tarde, a polícia obteve informações de que o quadro de saúde da vítima piorou e ele veio a óbito. A polícia seguiu as buscas pelo autor do crime, que ainda está desaparecido.

Leia mais:

Polícia procura por detento de 30 anos que fugiu do Ceresp Gameleira

Entenda como é feito o cálculo da taxa de transmissão da Covid-19; índice está abaixo de 0,9 em BH

Pelo menos 24 crianças já morreram por Covid-19 em Minas