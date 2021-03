Um homem de 43 anos foi espancado com uma barra de ferro por outro, de 41, na noite desse sábado (27), em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na altura do número 250 da avenida Oiapoque, no Centro da capital mineira. A motivação do crime é desconhecida.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), militares da cavalaria faziam patrulhamento na região por volta das 21h quando flagraram a briga dos dois homens. O autor usava uma barra de ferro de aproximadamente um metro para espancar a vítima.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi detido e o caso encaminhado à Polícia Civil. O homem agredido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul, com sangramentos na cabeça, no tórax e no braço direito.

