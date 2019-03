Um homem de 28 anos foi assassinado com diversos tiros, no fim da noite de terça-feira (19), em pleno Anel Rodoviário. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava em um Fiat Palio quando foi alvejado. O crime aconteceu na altura do Km 469, no bairro Ermelinda, região Noroeste de BH.

Consta no Boletim de Ocorrência que o veículo estava com a porta do passageiro aberta. Dentro do automóvel, os policiais encontraram o homem já sem vida. A perícia foi acionada e informou que ele foi baleado duas vezes na barriga, três no ombro e uma vez nas costas. Os tiros foram disparados por uma arma calibre 9 milímetros.

Na cena do crime, foram apreendidos quatro cartuchos. Depois de periciado, o corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital. A motivação do crime segue desconhecida. A autoria do assassinato também não foi revelada. A Policia Civil vai abrir inquérito para apurar o caso.

Como o veículo estava sem licenciamento, foi removido e encaminhado para o pátio do Detran.

