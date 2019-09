A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar o assassinato de um homem de 38 anos, que foi morto da porta de casa, no bairro Ressaca, na região Contagem, na Grande BH. A vítima estava conversando com a esposa e um mecânico quando foi baleada nove vezes.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (16), na rua João Guimarães. A mulher do homem disse aos militares que um Punto vermelho parou na via e, logo em seguida, um homem branco, alto e com capuz desceu do veículo já com uma pistola na mão.

O trio que estava conversando tentou correr, mas o homem caiu ferido após ser atingido. A mulher disse, ainda, que o suspeito se aproximou e efetuou novos disparos em direção à cabeça do marido.

Depois da execução, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro. A equipe médica tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu. Na unidade de saúde foi constatado que ele foi atingido cinco vezes na cabeça, duas nas costas e duas vezes no pescoço.

A mulher não soube informar a motivação do crime nem reconhecer os suspeitos. Rastreamento foi realizado na região, mas ninguém foi preso. No local do assassinato, a perícia recolheu cinco cápsulas de calibre 9 milímetros.

A ocorrência foi registrada na 7ª Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Contagem.