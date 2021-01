Um homem de 26 anos foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (1º), e encontrado em uma mata localizada ao lado de um condomínio residencial, no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima foi morta a golpes de um objeto cortante, como um facão ou faca de açougueiro.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a cabeça do homem quase foi decepada, devido a tamanha violência. A vítima era tatuador e morava no condomínio há três meses. Há poucos dias, ele havia decidido montar uma barraca na mata ao lado do residencial. Nesta manhã, ele foi encontrado morto próximo ao local por uma testemunha.

Ainda segundo a PM, moradores relataram aos militares que ouviram gritos em meio aos fogos de artifício, disparados em comemoração ao Ano Novo.

A perícia informou que havia indícios de luta e identificou cortes profundos por todo o corpo da vítima. Há suspeita de que mais de uma pessoa tenha participado do crime e, a princípio, não há informações sobre a motivação. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Belo Horizonte.

Leia mais:

Defesa Civil alerta para possibilidade de pancadas de chuva no primeiro dia de 2021

Homem é morto por irmão mais novo por causa de som alto em Caeté, na Região Metropolitana

Dono de loja no centro de BH é investigado por suspeita de assédio e estupro