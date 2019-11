Uma briga por ciúmes entre um casal homossexual acabou em tragédia na noite desta segunda-feira (4), no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um homem de 31 anos foi morto a facadas pelo companheiro, de 25, com quem morava há uma semana. Logo após o crime, moradores da região amarraram o suspeito e o agrediram.

De acordo com relato do suspeito, a discussão entre o casal começou por causa de ciúmes. O rapaz de 25 anos viu o namorado ao celular, aparentemente marcando um encontro com uma mulher. Ao tirar satisfação com o companheiro, com quem tinha um relacionamento de dois anos, a briga teria começado.

O suspeito afirmou que o namorado lhe deu socos e chutes e pegou a faca para se defender. Após ser esfaqueada, a vítima saiu até a rua Flor de Maio, onde caiu e morreu. Quando a Polícia Militar chegou ao local, já encontrou o suspeito dentro de uma ambulância do Samu sendo atendido, por causa das diversas escoriações que tinha pelo corpo. Ele foi levado para o Hospital João XXIII sob escolta policial.

A vítima foi encontrada caída ao solo na rua Flor de Maio

