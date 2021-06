Um homem foi morto por um vigia durante uma tentava de furto de cabos de energia, na madrugada desta segunda-feira (28), em um depósito de uma rede hospitalar, no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o responsável pela segurança do local disse, em depoimento, que percebeu um pique de energia e saiu para fazer a ronda. Quando entrou no galpão, viu um homem com um alicate próximo aos canos de ferro por onde passam a fiação e gritou para se entregar. Foi feito um disparo de advertência, mas o suspeito não parou.

Na sequência, atirou novamente e acertou o homem, que caiu no chão. O Samu foi chamado, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O vigia, com a situação, passou mal e precisou ser levado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste.

Foram apreendidos na ocorrência dois alicates e um simulacro de arma de fogo. A arma do vigilante foi recolhida pela polícia.

Leia mais:

Roubo de cabos elétricos faz Camargos e bairros próximos ficarem sem água em BH

Polícia desarticula quadrilha que falsificava documentos para compra de produtos agropecuários