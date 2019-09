Um homem de 24 anos foi morto por diversos disparos de arma de fogo, após visitar a casa da madrasta da namorada, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite deste sábado (14) e a Polícia Militar ainda não localizou os suspeitos.

Segundo militares do 34º Batalhão da PM, a namorada da vítima contou que é moradora do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital. Ela teria pedido um Uber na rua Damasco, no bairro Bom Jesus, para retornar para casa, quando outro veículo interceptou o carro em que ela estava com o companheiro.

Ainda conforme o relato da mulher à PM, a vítima desceu do carro para cumprimentar um conhecido. Neste momento, a mulher informou que seu companheiro foi chamado pelo nome por dois suspeitos encapuzados, que efetuaram vários disparos contra ele. Os suspeitos teriam fugido em um carro não identificado pela namorada da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado ao hospital. Segundo a PM, testemunhas não souberam descrever os suspeitos porque eles usavam máscaras. Os criminosos ainda não foram localizados.