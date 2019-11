Um homem de 26 anos foi assassinado no início da tarde deste domingo na porta da casa da mãe, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A irmã da vítima contou que, além dos tiros que o atingiram, um dos homens ainda o golpeou com uma faca na cabeça quando ele já estava no chão. O crime ocorreu no bairro Valparaíso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) com diversas perfurações.

Vítima foi alvejada por tiros e esfaqueada na cabeça em frente à casa da mãe, em Sabará

De acordo com familiares do homem assassinado, ele morava na região do Barreiro e tinha ido visitar a irmã e a mãe após sair do trabalho, neste domingo. Antes de chegar à casa delas, ele contou ter passado em outro local, em uma rua próxima, onde teve um desentendimento com alguns homens e os ameaçou de morte.

Trinta minutos após chegar à casa a mãe, tocaram a campainha da casa e o homem foi atender. A irmã contou ter ouvido uma discussão e estampidos e, ao chegar na entrada da casa, presenciou os três homens armados atirando contra a vítima. Após os tiros, um deles ainda o esfaqueou na cabeça, antes de fugirem do local.

Ela identificou dois dos três homens e policiais estão fazendo buscas na região pelos suspeitos.

Preso do regime semiaberto é morto a tiros quando voltava para penitenciária de Neves

Suspeito de matar mulher e filho e queimar corpos é preso em Belo Horizonte

Professora morta após bala perdida em Juiz de Fora comprava presente de aniversário do filho