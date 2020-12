Um homem de 37 anos foi morto pelo próprio irmão, de 33, no fim da noite de quarta-feira (30), no bairro Emboabas, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime foi motivado por música alta.

Ainda segundo a PM, a discussão começou porque a vítima escutava música em alto volume enquanto a mãe passava mal, o que teria irritado o irmão caçula. O suspeito desligou o aparelho de som, foi ao banheiro onde o irmão tomava banho, abriu a porta e esfaqueou o irmão peito do irmão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou o homem para a Santa Casa de Caeté. Ele não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu do local em uma motocicleta. Militares realizaram rastreamento, mas ele ainda não foi localizado. De acordo com a PM, as diligências continuam.

