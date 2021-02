Uma mulher de 35 anos foi agredida pelo namorado, de 31, após ela se negar a permitir que homem saísse do hotel onde eles estavam hospedados, no bairro Indaiá, na Pampulha, em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (15). O homem foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, os funcionários do estabelecimento chamaram os militares após ouvirem gritos de socorro, vindos do quarto andar do prédio. Os agentes foram ao local, por volta de 1h40, e encontraram o suspeito na garagem do hotel, preparando-se para deixar o local.

Conforme a vítima, a discussão começou porque o homem queria deixar o hotel, onde estavam hospedados há cerca de 45 dias, e e ela não queria permitir. Diante da negativa, ela contou que o suspeito a segurou pelos braços e deu socos nas costas dela, jogando-a na cama. Ela relatou que começou a pedir ajuda.

Já o homem declarou à polícia que a briga teve início por motivos de ciúme e que ele quis deixar o local, mas a mulher não permitiu. Nesse momento, eles teriam iniciado agressões mútuas.

Com o homem foram encontrados e apreendidos uma pistola 9mm com 17 cartuchos intactos, além de R$ 30.440 em dinheiro. Segundo o suspeito, o montante é proveniente da venda de um veículo da namorada. À PM, a mulher informou que não sabia que o namorado possuía uma arma.

Ambos foram levados para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, no Barro Preto, na região Centro-Sul de BH. O homem foi preso por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

