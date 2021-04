Um jovem de 18 anos foi preso, na noite dessa segunda-feira (12), suspeito de assaltar um motorista de aplicativo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele e um comparsa, ainda não localizado, levaram o carro e pertences do condutor, de 60 anos, após agredirem a vítima. Uma segunda ocorrência de assalto a motorista também foi registrada na noite de ontem na cidade.

Segundo informou a Polícia Militar (PM), a dupla solicitou uma corrida e, durante o trajeto, anunciou o assalto usando simulacros de arma de fogo para ameaçar a vítima. Eles agrediram o motorista com golpes no pescoço e na costela e ordenaram que ele saísse do veículo.

O idoso, de 60 anos, acionou a PM e deu detalhes dos suspeitos aos militares. Um dos envolvidos no assalto, o jovem de 18 anos, foi reconhecido e preso em casa, após confessar o crime. No local, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo.

O veículo foi encontrado em seguida, em uma via localizada no bairro Jardim Califórnia, em Contagem. O segundo envolvido ainda não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil da cidade.

Roubo a empresário

Em outra ocorrência, também registrada em Contagem, dois indivíduos, de 21 e 31 anos, foram presos por suspeita de envolvimento no roubo a um empresário da cidade. O crime foi registrado na segunda-feira (12), no bairro Novo Riacho. Um veículo foi levado durante a ação.

De acordo com a PM, a vítima informou que estava parada dentro do veículo quando foi abordado pelos suspeitos, que usavam simulacros de arma de fogo e anunciaram o assalto. Eles ordenaram que a vítima entregasse pertences pessoais e saísse do veículo. No interior do carro, segundo o motorista, havia uma bolsa com a quantia de mais de R$ 7.500.

Os dois suspeitos levaram o veículo e a quantia em dinheiro que estava com o empresário. Eles fugiram do local em alta velocidade e, próximo à Ceasa, perderam o controle do carro e capotaram o automóvel em sequência.

A dupla ainda tentou fugir a pé, mas foi presa pela PM. O carro, assim como a quantia em dinheiro e os pertences pessoas da vítima foram recuperados. A ocorrência também foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Contagem.

