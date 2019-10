Um homem de 34 anos foi preso após tentar atropelar a sua ex-namorada, de 29 anos, na porta do Megaspace, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (11). Ao tentar se esconder do suspeito, debaixo de uma caminhonete, a mulher se feriu, tendo de ser levada por uma ambulância do evento para o Hospital João XXIII. Ela estava com uma fratura na perna direita e um trauma na cabeça.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem jogou o carro, um Palio Weekend, para cima da ex depois de tê-la visto conversando com amigos. Há uma medida protetiva contra ele.

Preso após ter sido segurado por populares, o homem afirmou que tentou dar um cavalo de pau e o carro foi em direção à mulher sem querer. Ele estava com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida e foi levado para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.