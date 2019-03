Um homem foi preso na manhã deste sábado (9) após esfregar o pênis em uma mulher dentro de um ônibus do Move, em Belo Horizonte.

Conforme a vítima informou à Polícia Militar, o sujeito estava sentado ao lado dela no coletivo, quando teria tirado o pênis para fora da calça e passado nela.

Após ser procurado pela passageira, o motorista do veículo, da linha 51 (Estação Pampulha/Centro/Hospitais), acionou o "botão do pânico", que tem o objetivo de alertar a PM sobre o crime de importunação sexual.

Em menos de 10 minutos, o homem foi detido na esquina das ruas Ceará e Álvares Maciel, na Área Hospitalar.

Além do botão, a PM disse que também recebeu chamados via 190 e fez rastreamento do ônibus pelas câmeras do Olho Vivo.

