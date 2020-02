Uma adolescente de 13 anos foi morta por enforcamento após ter sido estuprada dentro de casa na tarde desse domingo (9) em Cataguases, na Zona da Mata. Um homem de 52 anos foi preso e confessou o crime. Ele disse que entrou no local para roubar. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, familiares da vítima a encontraram morta dentro do quarto. Ela estava sozinha em casa no momento do crime.

Um tio da adolescente recebeu informações de populares de que o suspeito foi visto em um bar no distrito de Sereno e seguiu para o local. Em diligências, os militares encontraram o autor já imobilizado por moradores.

Com ele foram encontrados vários pertences que foram roubados da casa e da adolescente, incluindo o celular da menina, que ele tentava vender por R$ 40. O aparelho estava bloqueado e tinha a foto da garota como proteção de tela.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia, onde confessou o crime.

Ele contou aos policiais que estava passando pela rua quando viu a casa da adolescente com o portão da garagem aberto e entrou. Em seguida, ele foi até o segundo andar da casa, onde se deparou com a adolescente. Segundo o suspeito, ela ficou assustada, mas não teve nenhuma reação. A vítima foi jogada ao chão pelo homem e mesmo machucada, ela teria pedido que ele fosse embora ou chamaria a polícia.

A partir deste momento, o homem começou a enforcá-la e a arrastou para a cama do quarto dela, onde teria cometido o estupro. Após o assassinato, ele recolheu vários objetos de valor, colocou em uma mochila e fugiu para a zona rural de Sereno.

Em depoimento aos policiais, vizinhos da vítima confirmaram que viram o homem rondando pela rua dois dias antes do crime.

A Polícia Militar de Cataguases registrou o caso como latrocínio, que é roubo seguido de morte e o caso será investigado pela Polícia Civil de Leopoldina, também na Zona da Mata.