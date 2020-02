Um homem foi preso por transportar cocaína em um veículo onde estava toda a família, na madrugada desta terça-feira (4), em Paraopeba, na região Central do Estado. A capacidade máxima de passageiros da caminhonete estava excedida, característica que motivou a abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Parado no km 427 da BR-040, o homem demonstrou intenso nervosismo no contato com os agentes. Ele ainda forneceu respostas contraditórias às perguntas feitas pela polícia.

Por esses motivos, foi feita uma vistoria no veículo que resultou na localização de 69 invólucros contendo 59,8 quilos do entorpecente. O material ilícito estava escondido em toda a lataria e também dentro dos pneus da caminhonete.

À polícia, o criminoso afirmou que estava levando a droga de Goiás para o Espírito Santo e ainda informou que a família não tinha conhecimento do ato. Curiosamente, o veículo foi parado devido à lotação de passageiros: além do motorista, seguiam no carro sua esposa, sogra e três filhos, de 5, 7 e 9 anos, em uma viagem de férias.

O homem foi preso em flagrante pela PRF por tráfico de drogas. O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Sete Lagoas, na mesma região. A família do detido foi encaminhada para um hotel local.