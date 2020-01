Um homem de 39 anos foi preso, na manhã deste domingo (19), após se masturbar dentro de um ônibus, olhando para duas adolescentes, de 12 e 15 anos.

Incomodadas com a situação ocorrida dentro do veículo, que faz a linha 314 (Estação Diamante/Estação Barreiro), as meninas acionaram a Polícia Militar assim que o coletivo chegou à estação do Barreiro, por volta das 6h.

De acordo com relato das vítimas aos policiais, o homem entrou no ônibus, olhou para elas, e sentou-se um pouco atrás. Ainda conforme as adolescentes, ele teria aberto o zíper da calça e começado a se masturbar, olhando para as duas.

O homem afirmou que estava embriagado e justificou o gesto como "involuntário". Ele disse ser morador de rua.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.