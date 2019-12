Um homem de 21 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (26) após supostamente tentar roubar o celular de um adolescente de 14 anos no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

O caso seria mais um registro de roubo, mas teve um desfecho diferente porque a vítima, que luta muay thai, deu socos, chutes e pontapés no assaltante, que chegou a fugir, mas foi capturado pela polícia.

Os militares foram acionados na rua José de Melo e, após rastreamento, o suspeito foi localizado a poucos metros do local do crime. O adolescente relatou que havia acabado de sair do prédio de uma tia com o celular na mão. Ele diz ter percebido quando o homem passou por ele, retornou e tentou pegar o aparelho.

A vítima, então, reagiu e deu socos, chutes e cotoveladas no suspeito, que ainda tentou revidar e chegou a agredir o adolescente.

Aos policiais o garoto confessou que bateu no homem para se defender. Ainda segundo ele, o suposto autor teria tentado pegar algo em uma bolsa e, neste momento, ele saiu correndo.

Ainda de acordo com os militares, o suspeito sofreu escoriações no rosto e no corpo e precisou ser levado para a UPA Primeiro de Maio. Após atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão 1 (Deplan), no bairro Floresta, na região Leste de BH, onde negou a tentativa de assalto. O suspeito disse que estava no local para acertar contas com um “cara” quando teria sido atacado pelo adolescente.

Com ele, os policiais apreenderam uma mochila e uma faca de açougueiro. A vítima também sofreu alguns ferimentos por causa da briga, mas disse que caso fosse necessário, procuraria um médico mais tarde.