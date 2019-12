Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (27) após tentar esfaquear a própria companheira dentro de um shopping popular do Centro de Belo Horizonte. A vítima, de 23 anos, fugiu do agressor pelos corredores do centro de compras, enquanto ele a perseguiu com uma faca nas mãos.

A mulher conseguiu sair do shopping e acionar uma patrulha da Guarda Municipal que fazia uma ronda no entorno da Rodoviária, dizendo que o companheiro queria matá-la.

Após um rastreamento na região, os guardas conseguiram prender o suspeito de tentativa de feminicídio. O homem estava em liberdade condicional, mas foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Mulher. Tanto agressor quanto vítima estariam vivendo juntos nas ruas do Centro de Belo Horizonte.