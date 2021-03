Um homem de 24 anos foi preso na madrugada deste domingo (14) após desacatar policiais e tentar esfaquear um militar. Ele foi detido em um baile funk clandestino no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Conforme o boletim de ocorrências, o batalhão de choque se deparou com o evento irregular durante um patrulhamento. As pessoas tentaram fugir do local, mas o autor permaneceu e confrontou a Polícia Militar.

Uma policial chegou a pedir que ele colocasse as mãos na cabeça para realizar a abordagem. Ele, no entanto, respondeu com ofensas machistas: “mulher não coloca a mão em mim. Se vier, vai tomar”, ameaçou.

Em seguida, os militares conseguiram segurar o suspeito e o conduziram à viatura. No trajeto, o rapaz tentou pegar uma faca que estava guardada em uma bolsa e agredir um dos PMs, que acabou ferido no dedo. Ele foi levado à UPA Nordeste e liberado.

A guarnição ainda retornou ao local e apreendeu uma submetralhadora de fabricação artesanal e uma garrucha de calibre 22 debaixo de um carro, além da faca. O homem foi preso em flagrante por desacato e encaminhado à Delegacia de Polícia de Plantão 1.

