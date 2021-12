Um homem foi preso suspeito de tentar matar um motorista de aplicativo com uma faca em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito teria solicitado a corrida no bairro São Benedito, em Santa Luzia, com destino no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Entretanto, próximo à entrada da cidade, ele teria perguntado se a vítima era casada e se tinha filhos.

Conforme a PM, após a resposta do motorista, o suspeito teria dito “então você vai morrer”, e tirou uma faca da bolsa. O motorista teria percebido a ação e começaram a brigar. A vítima conseguiu fugiu e pediu ajuda no aeroporto.

Foi realizada uma operação de busca, localizando o suspeito aos arredores do terminal. O motorista sofreu cortes na mão e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade.

