Um homem foi preso nesta sexta-feira (20) por importunação sexual, após tocar nas partes íntimas de três mulheres dentro de um supermercado em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os abusos foram flagrados pelas câmeras do circuito interno de segurança do comércio, que fica no bairro Morada do Rio. Umas das vítimas foi uma caixa do supermercado. Ela contou aos militares que estava sentada no local de trabalho quando o autor apalpou as pernas dela.

Em outro momento, ele aproveita que a mulher está olhando os produtos de uma prateleira para passar a mão nas nádegas dela. Outra cliente foi tocada na genitália. A vítima contou aos policiais que ele também teria debochado dela.

O autor foi detido por um fiscal do supermercado e quando a Polícia Militar chegou ao local, ele estava com a fala desconexa. Todos foram levados para a delegacia, onde o suspeito negou as acusações.