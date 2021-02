Um homem de 32 anos foi preso com 689 quilos de maconha e crack foram em um sítio na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, na tarde dessa segunda-feira (8).

De acordo com a 12a Cia. de Polícia Militar do Meio Ambiente, o suspeito estava em um veículo, que trafegava em baixíssima velocidade, às margens de uma linha férrea da cidade, por volta de 12h30. Os militares abordaram o indivíduo, fizeram uma varredura no carro e encontraram quatro barras bem lacradas.

O homem afirmou que tratava-se de parafina para a lubrificação de equipamentos utilizados na plantação em um sítio que ele trabalhava. A corporação não abriu o material e pediu para conhecer o local. Lá, iniciou busca e notou que a realidade não condizia com a fala do homem.

Ele foi detido e os agentes começaram a caminhar pela propriedade, de cerca de dois mil metros quadrados. Nesse momento, notaram que havia tonéis de 100 litros de capacidade enterrados no chão. Com a ajuda de cães farejadores, a PM conseguiu localizar 10 barris, onde estavam armazenadas as drogas.

Ao todo, foram apreendidos 648 quilos de maconha (606 barras) e 41 kg de crack (98 barras).

"Acreditamos que o sítio funcionava como ponto de distribuição das drogas. O material ilícito era armazenado nesse local e depois era entregue, como encomenda. A abordagem do homem, na rodovia, indica que ele faria uma entrega", afirmou o Major Porto, da Polícia Militar do Meio Ambiente.

O suspeito detido foi levado para o Ceresp de Santana do Paraíso, na mesma região. O homem, natural de Ipatinga, tinha duas passagens pela polícia por furto e roubo e estava cumprindo liberdade condicional.

