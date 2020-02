Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas durante o cortejo do Bloco Unidos do Samba Queixinho, na rua Tupis, no Centro de Belo Horizonte, no fim da tarde deste domingo (23).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito seguia junto aos foliões quando percebeu a presença de militares e começou a agir de forma suspeita, demonstrando nervosismo.

Foi feita a abordagem e, durante a busca pessoal, o homem jogou um saco plástico no passeio, com dez porções de ecstasy e uma porção de cocaína.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) no bairro Floresta, região Leste de BH.

Se condenado por tráfico de drogas, o homem pode pegar de três a 15 anos de prisão.

