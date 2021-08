Um suspeito de vender ilegalmente combustíveis foi preso em flagrante com 740 litros de álcool nesta segunda-feira (16) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 49 anos, também dispunha de outros 13 galões vazios, de 50 litros cada, referentes a combustíveis já comercializados.

O indivíduo foi detido enquanto vendia o combustível, no bairro Jardim Brasília, na região Norte da cidade. Na ocasião, o álcool estaria estocado de maneira irregular. O crime está previsto no artigo 56 da Lei 9.605/98 (art. 53 produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos).

A prisão faz parte da Operação Chama Acesa, que visa investigar o comércio, origem e delito de receptação de combustíveis ilícitos. A força-tarefa investiga esse tipo de crime em Uberlândia desde dezembro de 2020 e já realizou nove ações.

