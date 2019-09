Um homem foi preso e grande quantidade de droga foi apreendida por policiais militares do 22º Batalhão durante uma ação no Morro do Papagaio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (16).

Entre os alvos da operação Paz no Morro estavam homicidas, traficantes e pessoas com porte ilegal de arma.

Segundo os militares, além do preso, foram apreendidos 114 pinos de cocaína, 209 buchas de maconha e 82 pedras de crack.

Quarenta policias percorrem as ruas do Morro do Papagaio e do Aglomerado Santa Lúcia para cumprir oito mandados de prisão e sete de busca e apreensão.