Um homem de 27 anos, suspeito de abusar uma adolescente de 13, foi preso pela Polícia Civil em Mateus Leme, cidade localizada na região-metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações repassadas durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (27), eles seriam namorados e o rapaz foi indiciado por estupro de vulnerável.

A investigação teve início após a mãe da adolescente acionar a polícia e registrar o desaparecimento da filha, na última quinta-feira (19). Segundo ela, a jovem teria fugido de casa durante a madrugada porque os pais não aceitavam o namoro. Após o registro, a polícia identificou que a menina estava acompanhada do suspeito na casa dele.

De acordo com a delegada Lígia Mantovani, responsável pela investigação, o casal confirmou aos policiais que mantinham relação sexual. A adolescente teria conhecido o suspeito há mais de um mês. “Como a vítima tem 13 anos de idade, ele foi preso em flagrante e conduzido. Ela disse que as relações foram consentidas, entretanto, desconhecia a realidade do rapaz”, disse a delegada.

Levantamentos apontaram que o homem tem diversas passagens por envolvimento com drogas e duas ocorrências de roubo. Em uma delas, ele foi preso em flagrante e indiciado. Atualmente estava em liberdade condicional. "No depoimento, a menina alegou para a polícia que fugiu porque os pais não aceitavam o namoro. Então ele, mesmo sabendo da situação, manteve relações sexuais com ela, ao invés de levá-la de volta para os pais", frisou a delegada. A perícia técnica confirmou a consumação dos atos sexuais.

Com o indiciamento do suspeito por estupro de vulnerável, crime que independente de consentimento e prevê pena máxima de 15 anos, a delegada concluiu o inquérito em quatro dias.

Leia mais:

Operação 'Alma Penada' tem como alvo grande grupo atacadista do Sul de Minas

Apoiador de Felipe Saliba, Ademir Lucas sofre ameaça de morte durante campanha eleitoral em Contagem

Vizinhos de prédio demolido em Betim são autorizados a voltar para casa