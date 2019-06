Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (6) depois de manter a ex-mulher e os dois filhos dela em cárcere privado na Vila Cruzeiro, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima já tinha uma medida protetiva expedida pela Justiça contra o autor.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 23 anos, foi até a casa da mulher para conversar, mas começou a agredi-la na frente das duas crianças. Ela conseguiu fugir e se abrigou na casa de uma vizinha, mas ela foi perseguida e atingida com socos e pontapés. O homem também tentou enforcá-la.

Em seguida, ela foi arrastada pelos cabelos de volta para casa.

A PM foi chamada e quando os militares chegaram ao local, ele trancou as portas da casa e manteve a ex e filhos em cárcere privado com agressões físicas.

Bastante alterado e armado com uma faca, ele entrou no banheiro com um dos filhos e disse que se a polícia não fosse embora, iria fazer mal à criança.

Depois de cerca de trinta minutos de negociação sem sucesso, os policiais arrombaram a porta e resgataram a criança. Ele ainda tentou agredir os militares, mas foi imobilizado e preso.