Um homem de 28 anos foi preso nesta terça-feira (18) por suspeita de homicídio no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova. O corpo de um pedreiro de 46 anos, que estava desaparecido há 15 dias, foi encontrado no quintal da casa do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos sentiram um cheio forte e decidiram acionar as autoridades. O corpo foi encontrado e o suspeito acabou confessando que matou o pedreiro com uma faca após um desentendimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para desenterrar o cadáver, que foi levado ao Instituto Médico Legal.