Um homem de 25 anos foi preso nesta quarta-feira (18) por suspeita de ter esfaqueado a ex-companheira e a irmã dela no bairro São Benedito, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem tentou fugir, mas foi flagrado dentro de um ônibus da linha 3503 (Santa Terezinha/São Gabriel) falando ao telefone que havia ferido uma mulher a facadas e um outro passageiro o denunciou pelo 190.

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas vítimas, de 21 e 23 anos, foram socorridas à UPA São Benedito com várias facadas. A ex-companheira do suspeito, que já tinha uma medida protetiva contra ele, sofreu cortes no pescoço, braços e cabeça, enquanto a irmã dela tinha ferimentos na cabeça e no ombro. Foi feito rastreamento na região, mas a Polícia Militar não havia localizado o suspeito de tentativa de feminicídio em Santa Luzia.

Um tempo depois, a PM recebeu pelo 190 uma denúncia anônima de que um homem acabara de dizer ao telefone que havia esfaqueado uma mulher e estava fugindo para Itabira. Como a descrição feita pelo denunciante batia com as características do suspeito da tentativa de feminicídio de mais cedo, a PM fez uma abordagem ao ônibus no Centro de BH.

Ao ser abordado, o homem tentou dar o nome do irmão dele, mas depois acabou confessando sua identidade verdadeira e que havia esfaqueado as mulheres por ciúmes. Ele tem passagens por tráfico de drogas, roubo, furto e lesão corporal. O homem foi encaminhado à delegacia de Santa Luzia.