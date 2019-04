Um rapaz de Belo Horizonte de 22 anos foi preso na madrugada deste domingo (7) em Caratinga, no Vale do Aço, após a Pick-up em que transportava 730 kg de maconha ser abordada pela Polícia Militar (PM). Um outro carro, que era usado como batedor durante o transporte da droga, foi abandonado e também acabou apreendido.

O aspirante Ueliton Rodrigues Lessa, do Tático Movel do 62º Batalhão da PM, participou da ação e conta que era por volta das 3h quando os militares receberam a informação de que alguns indivíduos da cidade estariam indo para a zona rural, entre a cidade e Bom Jesus do Galho, a cerca de 70 km do município, e que voltariam com drogas e iriam em direção à Belo Horizonte passando pela BR-116.

"Fizemos um cerco na MG-329, que é a rodovia que eles teriam que usar e, em determinado momento, percebemos que eram dois veículos usados pelos suspeitos, um Chevrolet Celta, que seguia como batedor na frente, e logo atrás vinha a Fiat Strada com a droga. O carro de passeio parou na barreira para tentar chamar a atenção para ele, enquanto a Pick-up tentou evadir, sendo interceptada quase na BR-116", explica o militar.

Quando percebeu que não conseguiria escapar com a droga, o motorista abandonou o veículo e tentou fugir a pé subindo um barranco às margens da estrada, mas acabou sendo preso. Na carroceria da Pick-up, os policiais localizaram 517 barras de maconha, que totalizam 730 kg.

O Celta usado como batedor, que acabou saindo do cerco quando os policiais perseguiram a caminhonete, foi abandonado posteriormente na rua Adolfo de Matos, no bairro Nossa Senhora Aparecida. "Quando eles foram parados, constatamos que haviam três indivíduos no carro, sendo que um deles foi identificado e é morador daqui de Caratinga. Agora, a gente segue em diligências para localizar este trio", completa o aspirante Lessa.

Mais droga em sítio

O rapaz de 22 anos preso acabou confessando que a droga estaria em um sítio e passou a localização aproximada do lugar na zona rural. A PM conseguiu chegar até o local e, já na manhã deste domingo, apreendeu outras 20 barras com 1.400 kg cada, totalizando outros 28 kg da droga. "Era um sítio completamente abandonado, usado só mesmo para guardar a droga. Estamos tentando averiguar ainda de quem é o imóvel", afirmou o policial.

No local, também foram apreendidas três motos, sendo uma Honda Twister com queixa de furto, uma Honda Biz e uma moto praticamente já toda desmontada, não sendo sequer possível identificar qual o modelo.

