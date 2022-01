Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (3) no bairro Glória, região Noroeste de Belo Horizonte, suspeito de furtar queijos e outros itens de um sacolão.

De acordo com a Polícia Militar, o sistema de segurança da loja foi acionado às 2h. Chegando ao local, os militares perceberam uma pessoa ainda dentro do sacolão, mas o suspeito tentou fugir e subiu no telhado do imóvel.

O helicóptero da corporação foi usado para dar apoio à ocorrência, tendo em vista a forte chuva e a possibilidade de o jovem ter fugido por outros telhados da vizinhança.

O suspeito acabou preso após um cerco no bairro. Com ele, foram apreendidas 15 unidades de queijo, chocolates e R$ 10 em dinheiro. Além disso, duas mochilas foram encontradas no telhado onde ele teria se escondido. O conteúdo das bolsas não foi revelado.

Ainda segundo a PM, o jovem tem passagem na polícia por furto. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da região.

